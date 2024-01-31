Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ларионов — о поражении «Торпедо» от ЦСКА: трудно подобрать слова после такого матча

Ларионов — о поражении «Торпедо» от ЦСКА: трудно подобрать слова после такого матча
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов заявил, что тяжело принять поражение от ЦСКА (2:3), потому как нижегородская команда провела очень хороший матч.

«Трудно подобрать слова после такого хорошего матча, когда ты уезжаешь с пустыми руками. Потому что по игре – по отношению, по зрелищности, по самоотдаче – команда провела очень хороший матч. В этом плане только один позитив. Это радует – то, что происходит сейчас. И есть предпосылки и уверенность, что команда будет ещё сильнее.

Несмотря на поражение, я считаю, что это победа коллектива, который собрался и провёл отличную игру после «Спартака». Как говорится, прежде чем начнутся хорошие времена, должны закончиться плохие. Поэтому с оптимизмом смотрим в будущее. Горжусь ребятами и нашими болельщиками, которые сегодня были на матче и поддерживали до конца.

Сняли вратаря только за две минуты? Вы знаете, здесь смотришь на то, кто у тебя находится на льду, когда усталость и когда длинные отрезки, и ты понимаешь, насколько могут вывезти те ребята, которых ты ставишь в этот момент. Мы думали снять пораньше, но понимали, что нам было необходимо вбрасывание в зоне соперника. Две минуты времени «6 на 5» – это очень много. Могли забить раньше, и тогда бы не было такого вопроса от вас. И тем не менее боролись до конца, забили хороший гол и могли сравнять, тогда бы это вообще был триллер, который бы окончательно украсил матч», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Видео
ЦСКА на домашнем льду нанёс «Торпедо» третье поражение кряду
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android