Ларионов — о поражении «Торпедо» от ЦСКА: трудно подобрать слова после такого матча

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов заявил, что тяжело принять поражение от ЦСКА (2:3), потому как нижегородская команда провела очень хороший матч.

«Трудно подобрать слова после такого хорошего матча, когда ты уезжаешь с пустыми руками. Потому что по игре – по отношению, по зрелищности, по самоотдаче – команда провела очень хороший матч. В этом плане только один позитив. Это радует – то, что происходит сейчас. И есть предпосылки и уверенность, что команда будет ещё сильнее.

Несмотря на поражение, я считаю, что это победа коллектива, который собрался и провёл отличную игру после «Спартака». Как говорится, прежде чем начнутся хорошие времена, должны закончиться плохие. Поэтому с оптимизмом смотрим в будущее. Горжусь ребятами и нашими болельщиками, которые сегодня были на матче и поддерживали до конца.

Сняли вратаря только за две минуты? Вы знаете, здесь смотришь на то, кто у тебя находится на льду, когда усталость и когда длинные отрезки, и ты понимаешь, насколько могут вывезти те ребята, которых ты ставишь в этот момент. Мы думали снять пораньше, но понимали, что нам было необходимо вбрасывание в зоне соперника. Две минуты времени «6 на 5» – это очень много. Могли забить раньше, и тогда бы не было такого вопроса от вас. И тем не менее боролись до конца, забили хороший гол и могли сравнять, тогда бы это вообще был триллер, который бы окончательно украсил матч», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.