ЦСКА на домашнем льду нанёс «Торпедо» третье поражение кряду

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и нижегородским «Торпедо». Победу в матче одержали армейцы со счётом 3:2.

Нижегородцы открыли счёт уже на третьей минуте матча — отличился Кирилл Воронин с передач Богдана Конюшкова и Даниила Бокуна. Армейцам удалось отыграться уже в середине первого периода благодаря голу Андрея Светлакова, которому ассистировали Антон Слепышев и Артём Барабоша. В концовке второго периода вывел армейцев вперёд Константин Окулов с передач Никиты Нестерова и Михаила Григоренко. Удвоил преимущество ЦСКА голом в середине третьего периода Григоренко. Нижегородцы смогли лишь сократить отставание в счёте до минимума благодаря голу на последней минуте матча.

«Торпедо» потерпело третье поражение подряд.