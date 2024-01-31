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ЦСКА на домашнем льду нанёс «Торпедо» третье поражение кряду

ЦСКА на домашнем льду нанёс «Торпедо» третье поражение кряду
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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и нижегородским «Торпедо». Победу в матче одержали армейцы со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2024, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Воронин (Конюшков, Бокун) – 02:42 (5x5)     1:1 Светлаков (Слепышев, Барабоша) – 09:02 (5x5)     2:1 Окулов (Нестеров, Григоренко) – 38:21 (5x4)     3:1 Григоренко (Мамин, Диц) – 48:35 (5x5)     3:2 Кирсанов (Ларионов) – 59:45 (5x5)    

Нижегородцы открыли счёт уже на третьей минуте матча — отличился Кирилл Воронин с передач Богдана Конюшкова и Даниила Бокуна. Армейцам удалось отыграться уже в середине первого периода благодаря голу Андрея Светлакова, которому ассистировали Антон Слепышев и Артём Барабоша. В концовке второго периода вывел армейцев вперёд Константин Окулов с передач Никиты Нестерова и Михаила Григоренко. Удвоил преимущество ЦСКА голом в середине третьего периода Григоренко. Нижегородцы смогли лишь сократить отставание в счёте до минимума благодаря голу на последней минуте матча.

«Торпедо» потерпело третье поражение подряд.

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