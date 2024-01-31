ЦСКА на домашнем льду нанёс «Торпедо» третье поражение кряду

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и нижегородским «Торпедо». Победу в матче одержали армейцы со счётом 3:2.
Нижегородцы открыли счёт уже на третьей минуте матча — отличился Кирилл Воронин с передач Богдана Конюшкова и Даниила Бокуна. Армейцам удалось отыграться уже в середине первого периода благодаря голу Андрея Светлакова, которому ассистировали Антон Слепышев и Артём Барабоша. В концовке второго периода вывел армейцев вперёд Константин Окулов с передач Никиты Нестерова и Михаила Григоренко. Удвоил преимущество ЦСКА голом в середине третьего периода Григоренко. Нижегородцы смогли лишь сократить отставание в счёте до минимума благодаря голу на последней минуте матча.
«Торпедо» потерпело третье поражение подряд.
- 31 января 2024
-
22:00
-
21:52
-
21:49
-
21:45
-
21:43
-
21:39
-
21:15
-
21:00
-
20:35
-
20:15
-
19:50
-
19:40
-
19:30
-
19:24
-
19:21
-
18:55
-
18:41
-
18:30
-
18:05
-
17:40
-
17:10
-
16:55
-
16:20
-
15:57
-
15:46
-
15:35
-
15:24
-
15:11
-
14:47
-
14:34
-
14:21
-
14:05
-
14:00
-
13:47
-
13:44