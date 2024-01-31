Ларионов — о Боуи: хотелось бы Карлсона или Макара, но показывать пальцем мы не будем

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал нестабильную игру защитника нижегородцев Мэдисона Боуи, от клюшки которого шайба рикошетом влетела в собственные ворота в матче с ЦСКА (2:3).

«Защитник Боуи снова оставил неоднозначное впечатление и вообще играет крайне нестабильно? Вы знаете, я не сторонник показывать пальцем на конкретного игрока, но ваш вопрос прекрасно понимаю. Он более внутренний и тренерский, чем тот ответ, который я вам дам, потому что я за любого игрока, который есть в команде, как бы он ни играл – хорошо или плохо.

Хоккей – это игра ошибок, в которой ошибаются все. Понимаю ваш вопрос о его стабильности. Безусловно, мы бы хотели, чтобы он был стабильным и более жёстким. Парень вроде опытный, который поиграл в Северной Америке и побывал в атмосфере выигрыша Кубка Стэнли. От него ожидаешь более зрелой игры. Но мы не будем на кого-то показывать пальцем. Он старается.

Конечно, хотелось бы, чтобы у нас был Карлсон из «Вашингтона» или Макар из «Колорадо», но что есть, то есть. В этом плане мы играем теми людьми, которые есть, и хотим, чтобы они были стабильными. Всегда можно найти причины и ошибки, которые есть у разных ребят. Но команда выигрывает и проигрывает вся вместе», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.