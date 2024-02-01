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Мухамадуллин набрал первое очко в НХЛ в матче с «Анахаймом»

Мухамадуллин набрал первое очко в НХЛ в матче с «Анахаймом»
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В эти минуты в Анахайме проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Анахайм Дакс» принимает «Сан-Хосе Шаркс».

На данный момент подходит к концу первый период, счёт 1:1.

Единственный гол «акул» к этой минуте забил нападающий Энтони Дюклер, а в качестве одного из ассистентов выступил российский защитник Шакир Мухамадуллин. Для 22-летнего россиянина это очко стало первым в карьере в НХЛ. Он проводит свою третью игру в лиге.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео исторического момента для молодого российского хоккеиста:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В этом матче Мухамадуллин вышел на лёд в первой паре обороны «Шаркс» вместе с чехом Яном Руттой.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 февраля 2024, четверг. 06:30 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Перерыв
1 : 1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Лундестрём (Мактавиш, Сильверберг) – 02:12     1:1 Дюклер (Мухамадуллин, Хоффман) – 06:59 (pp)    

Ранее в этом сезоне Мухамадуллин принял участие в 39 матчах за «Сан-Хосе Барракуда», набрав 26 (5+21) очков и установив карьерные рекорды в АХЛ во всех атакующих категориях.

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