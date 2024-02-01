Мухамадуллин набрал первое очко в НХЛ в матче с «Анахаймом»

В эти минуты в Анахайме проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Анахайм Дакс» принимает «Сан-Хосе Шаркс».
На данный момент подходит к концу первый период, счёт 1:1.
Единственный гол «акул» к этой минуте забил нападающий Энтони Дюклер, а в качестве одного из ассистентов выступил российский защитник Шакир Мухамадуллин. Для 22-летнего россиянина это очко стало первым в карьере в НХЛ. Он проводит свою третью игру в лиге.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео исторического момента для молодого российского хоккеиста:
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В этом матче Мухамадуллин вышел на лёд в первой паре обороны «Шаркс» вместе с чехом Яном Руттой.
Ранее в этом сезоне Мухамадуллин принял участие в 39 матчах за «Сан-Хосе Барракуда», набрав 26 (5+21) очков и установив карьерные рекорды в АХЛ во всех атакующих категориях.