«Он играет уверенно и принимает правильные решения». Тренер «Сан-Хосе» — о Мухамадуллине

Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Дэвид Куинн рассказал о второй игре российского защитника «акул» Шакира Мухамадуллина., которая пришлась на матч с «Сиэтл Кракен» (2:0). Игрок обороны провёл на льду более 22 минут, набрал две минуты штрафа и закончил матч с показателем полезности «+1».

«Он играет уверенно. Отлично держит шайбу, у него хорошее самообладание, принимает правильные решения. Его мысли в обороне хороши. Мне очень понравилось то, что я увидел сегодня», — приводит слова Куинна San Jose Hockey Now.

Напомним, Мухамадуллин дебютировал в сильнейшей лиге мира 28 января в матче с «Баффало Сэйбрз» (2:5). В той игре он вышел во второй паре игроков обороны и не отметился результативными действиями. Шакир стал 58-м россиянином, сыгравшим в этом сезоне НХЛ.