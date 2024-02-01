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Все результаты игрового дня НХЛ 1 февраля

Все результаты игрового дня НХЛ 1 февраля
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Сегодня, 1 февраля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было сыграно три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 февраля 2024, четверг. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 3
ОТ
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Спронг (Велено) – 08:57     1:1 Кастелиц (Бернард-Докер, Келли) – 23:09     1:2 Ткачук (Пинто) – 34:32     2:2 Ларкин (Комфер, Мяяття) – 51:15     2:3 Пинто (Шабо, Тарасенко) – 62:05    
НХЛ - регулярный чемпионат
01 февраля 2024, четверг. 03:30 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 4
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Грундстрём – 08:51     0:2 Тюркотт (Мур, Спенс) – 25:36     1:2 Форсберг (Макдона, Нюквист) – 45:15     1:3 Льюис (Байфилд, Тюркотт) – 53:20     2:3 Томасино (Йози, Новак) – 56:35     2:4 Фиала (Дано, Андерсон) – 58:51    

На данный момент не завершён один матч:

НХЛ - регулярный чемпионат
01 февраля 2024, четверг. 06:30 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
3-й период
1 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Лундестрём (Мактавиш, Сильверберг) – 02:12     1:1 Дюклер (Мухамадуллин, Хоффман) – 06:59 (pp)     1:2 Власик (Берроуз, Эклунд) – 37:57    

В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Бостон Брюинз» с 71 очком после 49 встреч. На Западе первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс» с 71 очком после 49 матчей.

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