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Результативный пас Мухамадуллина не спас «Сан-Хосе» от поражения в дерби с «Анахаймом»

Результативный пас Мухамадуллина не спас «Сан-Хосе» от поражения в дерби с «Анахаймом»
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В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Анахаймом» и «Сан-Хосе». Волевую победу в упорном матче одержали «утки» со счётом 3:2 в овертайме.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 февраля 2024, четверг. 06:30 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
3 : 2
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Лундестрём (Мактавиш, Сильверберг) – 02:12     1:1 Дюклер (Мухамадуллин, Хоффман) – 06:59 (pp)     1:2 Власик (Берроуз, Эклунд) – 37:57     2:2 Терри (Карлссон, Хенрик) – 58:59     3:2 Ватрано (Терри, ЛаКомбе) – 64:07    

Первым набранным очком в НХЛ отметился защитник Шакир Мухамадуллин. Россиянин отметился результативной передачей при второй шайбе «Сан-Хосе». Голы за «Шаркс» забивали Энтони Дюклер и Марк-Эдуар Власик. «Анахайм» спас матч за минуту до конца третьего периода, забив гол при игре с пустыми воротами. Голы за «Анахайм» забивали Исак Лундестрём и Трой Терри. В овертайме Мухамадуллин не смог помешать реализовать выход «Анахайма» «2 в 1», когда Фрэнк Ватрано забивал победный гол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Это был последний матч НХЛ перед перерывом на Матч звёзд. Регулярный чемпионат НХЛ продолжится 6 февраля.

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