«Собаки лают, караван идёт». Роман Ротенберг рассказал, как справляется с критикой

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, как справляется с критикой своей работы, и заявил, что в интернете существует много проплаченных статей.

«Как справляюсь с критикой? Я вообще не обращаю внимания. Это же технологии, современный мир. Раньше можно было выйти во двор, с ребятами поговорить по-настоящему, а сейчас это всё происходит в интернете. Оплачиваются статьи, оплачиваются боты в комментариях, информационные технологии. Сейчас всё в интернете. Собаки лают, караван идёт, доказываем своим делом, результатом, развиваем хоккей. Думаю, что люди, которые это пишут, даже не понимают, что такое развитие хоккея. По-моему, это вообще не люди, боты», — сказал Ротенберг в интервью YouTube-каналу «Суперлига».