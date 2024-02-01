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«Собаки лают, караван идёт». Роман Ротенберг рассказал, как справляется с критикой

«Собаки лают, караван идёт». Роман Ротенберг рассказал, как справляется с критикой
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, как справляется с критикой своей работы, и заявил, что в интернете существует много проплаченных статей.

«Как справляюсь с критикой? Я вообще не обращаю внимания. Это же технологии, современный мир. Раньше можно было выйти во двор, с ребятами поговорить по-настоящему, а сейчас это всё происходит в интернете. Оплачиваются статьи, оплачиваются боты в комментариях, информационные технологии. Сейчас всё в интернете. Собаки лают, караван идёт, доказываем своим делом, результатом, развиваем хоккей. Думаю, что люди, которые это пишут, даже не понимают, что такое развитие хоккея. По-моему, это вообще не люди, боты», — сказал Ротенберг в интервью YouTube-каналу «Суперлига».

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