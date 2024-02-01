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Ротенберг: мечта — чтобы наши детишки с крупным счётом обыграли Канаду

Ротенберг: мечта — чтобы наши детишки с крупным счётом обыграли Канаду
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, что для него значит успех. Специалист отметил, что мечтает о крупной победе российских молодёжной и юниорских сборных над сборными Канады после возвращения на международную арену.

«Что для меня успех? Каждый день нужно доказывать заново всё, это и есть успех. То, что было вчера, победа или поражение, уже не имеет значения. Что прошло, то прошло. Мечта – чтобы наши детишки, которые готовятся, когда мы вернёмся на международный уровень, с крупным счётом обыграли Канаду. Это мы и делаем», — сказал Ротенберг в интервью YouTube-каналу «Суперлига».

После 57 матчей регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА занимает первое место в таблице Западной конференции КХЛ.

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