Ротенберг: мечта — чтобы наши детишки с крупным счётом обыграли Канаду

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, что для него значит успех. Специалист отметил, что мечтает о крупной победе российских молодёжной и юниорских сборных над сборными Канады после возвращения на международную арену.

«Что для меня успех? Каждый день нужно доказывать заново всё, это и есть успех. То, что было вчера, победа или поражение, уже не имеет значения. Что прошло, то прошло. Мечта – чтобы наши детишки, которые готовятся, когда мы вернёмся на международный уровень, с крупным счётом обыграли Канаду. Это мы и делаем», — сказал Ротенберг в интервью YouTube-каналу «Суперлига».

После 57 матчей регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА занимает первое место в таблице Западной конференции КХЛ.