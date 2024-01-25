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Хоккейный агент сообщил, что со следующего сезона КХЛ вернёт лимит в 5 легионеров

Хоккейный агент сообщил, что со следующего сезона КХЛ вернёт лимит в 5 легионеров
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Хоккейный агент Дэррил Вольски на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) сообщил, что со следующего сезона КХЛ вернёт лимит в пять легионеров. Напомним сейчас действует лимит в три иностранных игрока в заявке на матч.

«КХЛ увеличивает лимит на легионеров с трёх до пяти в сезоне-2024/2025. В следующем сезоне КХЛ может пополнить ещё около 50 иностранцев», — написал Вольски.

Отметим, что клиентами Вольски являются защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл и игрок обороны минского «Динамо» Роб Хэмилтон.

Напомним, 17 января 2024 года новосибирской «Сибири» присудили четыре технических поражения из-за нарушения лимита на легионеров. Сообщалось, что у игрока сибиряков Фёдорова Гордеева имеется спортивное гражданство США.

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