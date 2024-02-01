Трёхкратный чемпион мира назвал причину слабой игры Кузьменко в нынешнем сезоне

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко назвал причину слабой игры российского нападающего Андрея Кузьменко в нынешнем сезоне. Всего в нынешнем сезоне 27-летний Кузьменко провёл 43 матча за «Ванкувер», в которых записал в свой актив восемь шайб и 13 передач, набрав в общей сложности 21 очко.

«Потенциал Кузьменко позволяет ему продолжать «зажигать», как в минувшем году? А в чём причина, что он в прошлом сезоне «зажигал», а в этом нет? Только в нём самом. Может, где-то расслабился. Может, ещё что-то произошло. Мы же не знаем. Даже со временем он не объяснил, не рассказал… Мы же не знаем, что происходит в его жизни», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Сегодня состоялся обмен Кузьменко в «Калгари».