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«Адмиралу» нравится убогая игра». Кожевников — о продлении контракта с Тамбиевым

«Адмиралу» нравится убогая игра». Кожевников — о продлении контракта с Тамбиевым
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал продление контракта «Адмирала» с главным тренером Леонидом Тамбиевым до 2026 года и назвал игру владивостокского клуба «убогой». Напомним, ранее Кожевников неоднократно критиковал Тамбиева за стиль игры и за отсутствие воспитания кадров для сборной России.

«Если «Адмиралу» нравится убогая игра, то пускай. Ничего страшного в этом нет. Ну, для клуба, конечно, есть. Посмотрим, что будет дальше. Нравится им, значит нравится. Мне работа Тамбиева не по душе», — цитирует Кожевникова Legalbet.

После 57 матчей текущего регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» набрал 45 очков и расположился на 11-м месте в таблице Восточной конференции КХЛ.

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