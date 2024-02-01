«Адмиралу» нравится убогая игра». Кожевников — о продлении контракта с Тамбиевым

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал продление контракта «Адмирала» с главным тренером Леонидом Тамбиевым до 2026 года и назвал игру владивостокского клуба «убогой». Напомним, ранее Кожевников неоднократно критиковал Тамбиева за стиль игры и за отсутствие воспитания кадров для сборной России.

«Если «Адмиралу» нравится убогая игра, то пускай. Ничего страшного в этом нет. Ну, для клуба, конечно, есть. Посмотрим, что будет дальше. Нравится им, значит нравится. Мне работа Тамбиева не по душе», — цитирует Кожевникова Legalbet.

После 57 матчей текущего регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» набрал 45 очков и расположился на 11-м месте в таблице Восточной конференции КХЛ.