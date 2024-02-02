Брюквин — о прошлом межсезонье: довольно неприятное ощущение было

Нападающий «Нефтехимика» Владимир Брюквин рассказал о минувшем межсезонье, когда форвард искал команду.

«Летом очень долго находился без команды? Довольно неприятное ощущение было. Много тренировался и на льду, и в зале. Но, когда проходишь сборы, это совсем другое.

Очень быстро адаптировался к Нижнекамску. Отличный коллектив, дружелюбный персонал и комфортная база. Жена с ребёнком довольно часто летают в Москву, пока я на выезде. Так что скучно им не бывает», — сказал Брюквин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

В текущем сезоне Владимир Брюквин сыграл 59 матчей, в которых набрал 27 (9+18) очков.

Полную версию эксклюзивного интервью с Владимиром Брюквиным читайте сегодня, 2 февраля, в 8:00 мск.