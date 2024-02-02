«Ни разу не сомневался в чемпионстве ЦСКА. Там присутствует дух». Интервью с Брюквиным

Один из лучших бомбардиров «Нефтехимика» — о борьбе за плей-офф, благодарности Хартли и том, как не хотел обижать болельщиков «Динамо».

Одной из главных интриг концовки регулярного чемпионата КХЛ является разборка за восьмую путёвку в плей-офф от Восточной конференции. На одно вакантное место претендуют три клуба, и на данный момент споре с «Амуром» и «Сибирью» лидирует «Нефтехимик». Хотя начало сезона для команды Олега Леонтьева категорически не сложилось, и после первого месяца чемпионата было довольно сложно представить, что «волки» вернутся в кубковую гонку.

Одним из лидеров нижнекамской команды является обладатель Кубка Гагарина – 2023 в составе ЦСКА нападающий Владимир Брюквин. 29-летний форвард пополнил «Нефтехимик» в межсезонье и сейчас с 27 (9+18) очками является четвёртым бомбардиром команды. Этот сезон уже лучший в карьере форварда с точки зрения индивидуальной статистики.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Брюквин объяснил, за счёт чего «волки» начали побеждать, поделился воспоминаниями от работы с Бобом Хартли в «Авангарде», рассказал об атмосфере в раздевалке чемпионского ЦСКА, а также ответил на вопрос, почему в прошлом сезоне не праздновал гол в ворота родного клуба – московского «Динамо».

«Начали побеждать, и к «Нефтехимику» пришла уверенность. Появились слаженность и «химия* в сочетаниях»

— Как оцениваете текущий отрезок сезона для своей команды?

— Сейчас идёт очень важная часть чемпионата для нас, так что все игры непростые.

— Сейчас «Нефтехимик» забрался в зону плей-офф, но наверняка сделал бы это и ещё раньше, если бы чуть больше набрал очков во встречах с топ-клубами, когда часто проигрывали в одну-две шайбы, как недавно «Ак Барсу» и «Локомотиву». Чего не хватало в равных встречах?

— Обидным образом упустили матч с «Трактором», когда вели в счёте, но ошиблись и упустили преимущество (речь о матче, который состоялся 9 января и завершился победой «Трактора» 5:3. – Прим. «Чемпионата»). С «Ак Барсом» тоже не хватило одного «мусорного» гола, а сами пропустили в меньшинстве.

Да и с «Локомотивом» у нас было много моментов, может, надо было нацеленнее идти на ворота и больше бросать. Чем больше бросаешь, тем больше шансов забить. Вообще же, всегда бьёмся на протяжении всего матча и часто ведём по ходу встречи. Но нужно уметь действовать по счёту и быть хладнокровными.

Владимир Брюквин с партнёрами по команде Фото: Эльвира Салимова, photo.khl.ru

— В целом динамика выступлений «Нефтехимика» впечатляет: после провального старта чемпионата вернулись в борьбу за плей-офф, и теперь всё находится в ваших руках. Что шло не так в начале сезона и что смогли выправить в ходе регулярки?

— Начали побеждать, и пришла уверенность. Когда выигрываешь, у тебя всё хорошо, когда проигрываешь – всё плохо. Думаю, что в целом появились слаженность и «химия» в сочетаниях, да и много технических моментов отработали.

— На данный момент вы занимаете второе место в КХЛ по очкам на домашнем льду и последнее место по очкам на выезде. Откуда такой дисбаланс?

— Дома нас поддерживают наши болельщики и близкие. Плюс у нас лёд, к которому тяжело привыкнуть. А на выезде, как мне кажется, отдаём инициативу, хотя надо каждый матч играть первым номером.

— На матчи прямых конкурентов по гонке за плей-офф обращаете внимание?

— Да, конечно. Следим, смотрим.

«Не хотел радоваться при болельщиках «Динамо». Клуб – родной дом для меня»

— Две недели назад в Москве в сложнейшем матче вырвали победу у вашего родного клуба «Динамо». С какими ощущениями выходили на знакомый лёд?

— К этой арене у меня всегда самые тёплые чувства. «Динамо» меня вырастило и является родным домом для меня.

— История с уходом из команды ещё остаётся обидным моментом?

— Про это не вспоминаю.

— Запомнился момент из прошлого сезона, когда вы забили за ЦСКА в ворота «Динамо» и улыбались на скамейке, но на льду не проявили ни капли радости. Что это были за эмоции?

— Не хотелось радоваться при болельщиках «Динамо». Только на лавке позволил себе улыбнуться.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

— «Нефтехимик» обыграл «Динамо», не допустив ни одного удаления за весь матч. Как вам удалось провести встречу настолько дисциплинированно и в том числе справиться с Никитой Гусевым?

— Мы понимали, что нужно лишить их этого козыря. Там хорошие мастера, которые могут разобраться. Против Никиты нужно играть плотнее и давать ему меньше пространства.

«Когда забил в свои ворота, очень много проигрывали – было не до шуток»

— Прошлым летом вы подписали контракт лишь в начале августа: переживали, что впервые в карьере можете начать сезон в статусе свободного агента?

— Да, довольно неприятное ощущение было.

— Насколько сложно было индивидуально поддерживать форму, находясь вне расположения команды?

— Много тренировался и на льду, и в зале. Но когда проходишь сборы, это совсем другое.

— «Нелегко покидать родной город» — это ваша фраза в межсезонье сразу после перехода в «Нефтехимик». Насколько быстро адаптировались после переезда?

— Очень быстро адаптировался. Отличный коллектив, дружелюбный персонал и комфортная база.

Владимир Брюквин Фото: Эльвира Салимова, photo.khl.ru

— Жене с маленьким ребёнком не скучно?

— Они довольно часто летают в Москву, пока я на выезде. Так что скучно им не бывает.

— В самом начале этого сезона вы попали в необычную историю, поразив свои ворота в матче с «Авангардом»: в команде не подшучивали после этого?

— Мы тогда очень много проигрывали, было не до шуток.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

«Очень часто стараюсь найти пас, а нужно быть нацеленнее на ворота»

— В какой-то момент вам удалось полноценно вкатиться в сезон и набранные на данный момент 27 очков – уже ваш персональный рекорд в КХЛ. Насколько сами довольны таким выступлением?

— Всегда хочется большего, поэтому продолжаю работать и буду пытаться улучшить свой результат.

— Бóльшую часть матчей вы проводите в стабильном сочетании с Жукеновым и Соколовым. Быстро нашли взаимопонимание?

— Да, быстро. Ребята очень техничные, уверенные. Приятно играть с ними.

Дмитрий Жукенов, Дмитрий Соколов, Владимир Брюквин Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— В последнее время ваша тройка стабильно отмечается результативными действиями, но куда делся ваш фирменный бросок? Ведь вы не забивали с середины ноября, и только недавно удалось прервать эту серию.

— Заметил за собой, что очень часто стараюсь найти пас. Нужно быть нацеленнее на ворота. Думаю, что все переживают в такие моменты. Главное — быстрее из них выйти.

— Перед Новым годом вы впервые подрались в матче КХЛ. Что там произошло?

— Обычный хоккейный момент, эмоции. До этого, действительно, драться приходилось только в Северной Америке.

«Хартли очень многому меня научил. Не так много у него играл, но благодарен ему»

— Как оцениваете развитие карьеры после ухода из «Динамо»?

— Были как взлёты, так и падения.

— Вы немного поработали с Бобом Хартли. Что удалось вынести из работы со специалистом, о котором в лиге уходят легенды?

— Хоть, может, и не так много у него поиграл, но он меня очень многому научил, особенно при игре в обороне. Я ему благодарен.

Владимир Брюквин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— После работы с Хартли, Крикуновым и Фёдоровым – тремя совершенно разными специалистами – теперь можно смело говорить, что в хоккее прошли всё?

— Не всё, но уже многое повидал (улыбается).

— На кого по своей манере больше похож Олег Леонтьев?

— Ни на кого. У него собственный стиль.

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«Совершенно точно – в раздевалке ЦСКА присутствует чемпионский дух»

— К себе остались какие-то претензии, что не получилось в должной мере раскрыться в «Авангарде»? Или там больше сказался фактор невезения, ведь опять не обошлось без травм?

— Обидно, что не было возможности до конца показать уровень, на который способен. К сожалению, и травмы сказались.

— Как восприняли обмен в ЦСКА? Сразу подумали, что это отличный шанс наконец выиграть Кубок Гагарина?

— Был рад обмену и, конечно же, подумал об этом.

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— Когда впервые оказались в раздевалке ЦСКА, удалось ощутить тот самый пресловутый чемпионский дух, о котором так много говорят?

— Совершенно точно, что этот дух там присутствует. Все ребята большие мастера, в них чувствовалась уверенность в себе и в победе.

— Была надежда закрепиться в топ-звеньях армейцев или осознавали, что команда уже сбитая и туда пробиться будет практически невозможно?

— Конечно, мне хотелось играть в топ-6, но было важно приносить пользу и на других позициях.

Александр Шарыченков, Владимир Брюквин Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Хочется ещё один Кубок Гагарина. Увидим, в какой роли»

— Сложно было привыкнуть к роли игрока нижних звеньев?

— В Омске играл в третьем-четвёртом звеньях, поэтому привыкать не пришлось. Свою работу я знал.

— Столько раз в ходе прошлого плей-офф вы уступали по ходу серий: ни разу не потеряли уверенность, что всё равно станете чемпионами?

— Нет, глядя на ребят в раздевалке и на то, как они себя вели, я ни разу не сомневался.

— Удивлены тем, как в нынешнем сезоне ЦСКА колбасит на протяжении всего регулярного чемпионата?

— Конечно, удивлён. Но у них много травм было по ходу сезона. Уверен, что они стабилизируются.

— Остаётся мечта выиграть Кубок Гагарина уже в качестве ведущего игрока или в любом случае одна из главных задач на карьеру уже осуществлена?

— Просто хочется ещё один Кубок, а в какой роли — мы это увидим.