Брюквин — о бое с защитником «Амура»: до этого дрался только в Северной Америке

Нападающий «Нефтехимика» Владимир Брюквин рассказал о драке с защитником «Амура» Сергеем Рыжиковым.

«Уже установил личный рекорд по очкам? Всегда хочется большего, поэтому продолжаю работать и буду пытаться улучшить свой результат. При этом долго не забивал? Заметил за собой, что очень часто стараюсь найти пас. Нужно быть нацеленнее на ворота. Думаю, что все переживают в такие моменты. Главное — быстрее из них выйти.

Первая драка в КХЛ? Обычный хоккейный момент, эмоции. До этого действительно драться приходилось только в Северной Америке», — сказал Брюквин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

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Полную версию эксклюзивного интервью с Владимиром Брюквиным читайте на «Чемпионате»: