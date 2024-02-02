«Удивлён». Экс-нападающий ЦСКА высказал мнение о неровном выступлении команды в сезоне КХЛ

Нападающий «Нефтехимика» Владимир Брюквин оценил выступление ЦСКА в нынешнем сезоне. Напомним, форвард играл за армейский клуб в сезоне-2022/2023.

«После обмена в ЦСКА сразу подумал о шансе выиграть Кубок Гагарина? Был рад обмену и, конечно же, подумал об этом. Глядя на ребят в раздевалке и то, как они себя вели, я ни разу не сомневался в победе. Совершенно точно, что там присутствует этот чемпионский дух. Все ребята большие мастера, в них чувствовалась уверенность в себе и в победе.

Удивлён ли игрой ЦСКА в этом сезоне? Конечно, удивлён. Но у них много травм было по ходу сезона. Уверен, что они стабилизируются», — сказал Брюквин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Владимиром Брюквиным читайте на «Чемпионате»: