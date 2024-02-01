Бывший главный тренер сборной России оценил обмен Андрея Кузьменко в «Калгари»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев рассказал про обмен между «Ванкувер Кэнакс» и «Калгари Флэймз», в результате которого «огоньки» получили российского нападающего Андрея Кузьменко.

«Обмен Кузьменко? Для НХЛ это, в общем-то, нормальная ситуация, когда у одного игрока не так хорошо и ярко получается в одном клубе — возможно, получится в другом. Обмен идёт точечно. Раз Кузьменко пригласили в другой клуб, значит, там знают, на какое место его пригласить и как его использовать. Возможно, в «Калгари» считают, что сумеют его больше раскрыть, чем его предыдущий клуб», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, согласно сделке в стан «косаток» перешёл шведский нападающий Элиас Линдхольм, а в обратном направлении проследовали российский форвард Андрей Кузьменко и защитники Хантер Бржустевич и Йони Юрмо. Также в довесок «Кэнакс» отдали «Калгари» пик первого раунда драфта-2024, а также условный драфт-пик четвёртого раунда того же драфта.

