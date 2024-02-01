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НХЛ назвала имена трёх лучших игроков января

НХЛ назвала имена трёх лучших игроков января
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Национальная хоккейная лига назвала имена трёх лучших игроков января.

Первой звездой признан нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон. В 12 матчах месяца форвард забросил 12 шайб и отдал 14 результативных передач, забив пять победных голов. Напомним, Маккиннон признавался лучшим и в декабре 2023 года.

Вторая звезда месяца — вратарь «Эдмонтон Ойлерз» Стюарт Скиннер, который в январе не проиграл ни разу, одержав девять побед с 95,3% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 1,33. Голкипер помог «нефтяникам» провести идеальный месяц, продлив победную серию до 16 игр.

Третьей звездой января признан центрфорвард «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон. Шве д в 13 встречах записал на свой счёт 14 шайб и семь результативных передач.

Фото: NHL

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