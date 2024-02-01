Супруга Малкина: Валиева стала жертвой большой игры взрослых дядек

Анна Кастерова, супруга российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, высказалась относительно решения Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать фигуристку Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил на четыре года. Спортсменка сдала положительный допинг-тест в декабре 2021 года

Напомним, 30 января ISU опубликовал релиз, согласно которому Россия была лишена командного золота на Олимпиаде 2022 года, а сама Валиева перестала считаться обладательницей золотой медали чемпионата Европы того же года. В результате золотые медали за командный турнир получат американские фигуристы.

Срок дисквалификации спортсменки отсчитывается с декабря 2021 года. Результаты спортсменки за этот период аннулированы.