«Мы откатываемся назад». Генменеджер «Торпедо» — о лимите в пять легионеров в КХЛ

Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров высказался о возможном возвращении лимита в пять легионеров в Континентальной хоккейной лиге.

«Только лига засверкала новыми именами, как, фактически, мы откатываемся назад. Я понимаю, каждого руководителя: результат всем нужен здесь и сейчас. При этом, считаю, именно данное время и все сложности с легионерами шикарно подходят для роста всей лиги через свою молодёжь. Время уделить внимание своим молодёжным командам и школам», — сказал Гафуров в интервью Metaratings.ru.

Напомним, сегодня, 1 февраля, стало известно, что за увеличение лимита проголосовали 15 из 20 российских клубов. В лиге отметили, что «считают квоту в пять легионеров оптимальной для российских клубов КХЛ».

Ранее оценил желание клубов Континентальной хоккейной лиги увеличить лимит на легионеров с трёх до пяти со следующего сезона выдающийся нападающий сборной СССР, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.