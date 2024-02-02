51-летний Николай Хабибулин провёл тренировку в качестве игрока «Торпедо»

51-летний российский тренер вратарей нижегородского «Торпедо» Николай Хабибулин провёл тренировку в качестве игрока, примерив на себе вратарскую амуницию. Об этом сообщается в телеграм-канале нижегородцев.

Напомним, в дедлайн КХЛ «Торпедо» заключил контракт с Хабибулиным до конца сезона в качестве игрока.

Хабибулин — олимпийский чемпион 1992 года, обладатель Кубка Стэнли 2004 года в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг». Хабибулин — рекордсмен по количеству матчей в НХЛ среди российских вратарей (799), входит в топ-20 в истории лиги по этому показателю. Всего в регулярных сезонах НХЛ Хабибулин одержал 333 победы и 46 раз отыграл «на ноль». В Кубке Стэнли на счету Николая 72 игры, 39 побед и шесть «сухих» матчей.