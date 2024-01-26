Ларионов высказался о возможности игры Хабибулина в этом сезоне КХЛ

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после гостевого поражения от «Автомобилиста» (1:2 Б) высказался о возможности игры 50-летнего вратаря Николая Хабибулина в этом сезоне КХЛ.

«Хабибулин не сыграл в родном городе? Он пока не тренировался, форму получил, форма с нами. Надеемся в ближайшие пару недель, по самочувствию, по турнирной таблице, по тем планам, которые у нас есть в команде. Пока не будем спекулировать, когда он выйдет и выйдет ли вообще, этот вопрос пока не поднимался. Если он сыграет, то сыграет только дома, но никак не на выезде, и это пока не обсуждалось», — приводит слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

В следующем матче регулярного чемпионата «Торпедо» в Москве встретится со «Спартаком» 29 января.