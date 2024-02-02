Бывший нападающий сборной России прокомментировал слухи о будущем Сергея Фёдорова в ЦСКА

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко поделился мнением о работе 54-летнего российского специалиста Сергея Фёдорова, возглавляющего московский ЦСКА.

«Сергей Фёдоров отсутствует уже полторы недели, ходят разные слухи? Не знаю, что говорят слухи. Насколько я понимаю, Сергей Викторович заболел. Я не думаю, что фактически перед плей-офф его будут менять. ЦСКА пять лет в финале играли, поэтому не думаю так.

Дело не в Сергее Викторовиче. Дело в команде. Травмы были. Должно быть всё нормально у ЦСКА. Сейчас показывают достаточно хороший хоккей», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, уже сегодня подопечные Фёдорова в принципиальном противостоянии примут санкт-петербургский СКА, которому уступили пять раз кряду в нынешнем сезоне. Красно-синие, набрав 65 очков в 57 матчах, занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.