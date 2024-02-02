Уилсон оценил попадание в список игроков НХЛ, которым бы хотелось разбить лицо

29-летний канадский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон высказался о попадании в список игроков НХЛ, которым другим игрокам лиги хотелось бы разбить лицо. Такое исследование провело североамериканское издание The Athletic.

«Он не крыса. Я уважаю его. Но мне всё равно хотелось бы его ударить», — сказал в адрес Уилсона один из хоккеистов НХЛ, пожелавший остаться анонимным.

«Я бы, наверное, тоже ударил этого парня по лицу. Кто бы это ни был, я не знаю. Конечно, это просто хоккей. Я увидел это, когда гулял с собакой со своей женой. Я открыл это в телефоне, и мы рассмеялись. Кем бы ни был аноним, это было довольно хорошо. По крайней мере, я был седьмым в списке. Так что мы возьмём это на заметку. Топ 10!» — приводит слова Уилсона Russian Machine Never Breaks.

Напомним, в нынешнем сезоне Уилсон принял участие в 46 матчах в составе «Вашингтона», в которых отметился 21 (12+9) результативным действием при показателе полезности «-12».