«Тамбиев — тренер-тиран». Артюхин — о работе специалиста в «Адмирале»

Бывший нападающий клубов КХЛ и сборной России Евгений Артюхин высказался о работе главного тренера «Адмирала» Леонида Тамбиева. Напомним, накануне со специалистом продлили контракт.

«Шокирован этой новостью. Не понимаю, почему ему дали двухлетний контракт. Да, в прошлом году он попал в плей-офф, но в этом была огромная заслуга Никиты Серебрякова. Серебряков ушёл — всё пошло не так. Прошлым летом он сам набирал состав, но результата не дал. А теперь ему дают контракт на два года. Не понимаю.

Тамбиев — тренер-тиран. Он набирает игроков, и, как дрессировщик в цирке, выходит и начинает ими командовать и управлять. В такой атмосфере там тяжело находиться. Нормальный игрок туда не поедет. Из-за этого у него никогда не будет нормального результата», — приводит слова Артюхина сайт КХЛ.

Напомним, в последнем матче «Адмирал» уступил на домашнем льду «Салавату Юлаеву» со счётом 1:2. Подопечные Леонида Тамбиева, набрав 45 очков после 57 сыгранных встреч, занимают предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей игре «Адмирал» в гостях встретится с «Куньлунь Ред Стар». Игра состоится сегодня, 2 февраля, начало – в 19:30 мск.