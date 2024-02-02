Фетисов: моё возвращение на лёд можно ожидать лет через пять

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов оценил тренировку 51-летнего российского тренера вратарей нижегородского «Торпедо» Николая Хабибулина с командой.

«Это здорово! Я тоже в почти 52 года выходил на лёд. Это незабываемое ощущение. Хочу пожелать удачи Николаю! Явление Хабибулина хорошо для нашего хоккея тем, что подчёркивает уникальные моменты спортсменов. Это только положительно.

Моё возвращение на лёд можно ожидать лет через пять (смеётся). Как раз на юбилей!» — сказал Фетисов в интервью Metaratings.ru.

Хабибулин — олимпийский чемпион 1992 года, обладатель Кубка Стэнли 2004 года в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг». Хабибулин — рекордсмен по количеству матчей в НХЛ среди российских вратарей (799), входит в топ-20 в истории лиги по этому показателю. Всего в регулярных сезонах НХЛ Хабибулин одержал 333 победы и 46 раз отыграл «на ноль». В Кубке Стэнли на счету Николая 72 игры, 39 побед и шесть «сухих» матчей.