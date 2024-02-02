Экс-тренер сборной России: «Адмирал» разобрали на кусочки. Было сложно собраться

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался об игре «Адмирала» в нынешнем сезоне.

«Ситуация с «Адмиралом»? Мне сложно это комментировать, потому что не я принимаю решение и не я решаю, на основании чего это было сделано. Наверное, тренеры поставили определённые задачи перед руководителями клуба – в финансовом плане и в селекционной работе. С ними согласились. Наверное, какой-то план был представлен на следующий сезон. А как будет дальше – я не знаю.

В прошлом сезоне «Адмирал» достаточно сенсационно выступил, в этом – его разодрали на кусочки. Конечно, ему было сложно собраться. Но и «Амур» — это тоже не мальчики для битья. Худо-бедно, но они показывают достаточно зубастенький такой хоккей, не сдают матчи влёгкую с любым соперником», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.