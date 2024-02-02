«Адмирал» в ярком матче одолел «Куньлунь», прервав победную серию китайского клуба

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В Мытищах закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Куньлунь Ред Стар» принимал «Адмирал». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.

На седьмой минуте первого периода Даниил Гутик открыл счёт в матче. На 17-й минуте периода Тайлер Граовац с передачи Цзяна Фу восстановил равенство в счёте.

На шестой минуте второго периода Джейк Челиос с передач Брэндона Ипа и Тайлера Граоваца вывел китайский клуб вперёд. Через минуту Александр Горшков с передачи Джованни Фьоре сделал счёт 2:2. На девятой минуте периода Даниил Гутик с передачи Никиты Макеева и Дмитрия Завгороднего вновь вывел дальневосточный клуб вперёд. На 16-й минуте периода Тайлер Граовац с передач Брэндона Ипа и Цзяна Фу в третий раз сделал счёт равным.

На 24-й секунде третьего периода Дмитрий Бучельников с передач Антона Берлёва и Либора Шулака забросил четвёртую шайбу гостей во встрече. В конце периода Дмитрий Бучельников сделал счёт 5:3.

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