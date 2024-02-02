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«Адмирал» в ярком матче одолел «Куньлунь», прервав победную серию китайского клуба

«Адмирал» в ярком матче одолел «Куньлунь», прервав победную серию китайского клуба
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В Мытищах закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Куньлунь Ред Стар» принимал «Адмирал». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.

На седьмой минуте первого периода Даниил Гутик открыл счёт в матче. На 17-й минуте периода Тайлер Граовац с передачи Цзяна Фу восстановил равенство в счёте.

На шестой минуте второго периода Джейк Челиос с передач Брэндона Ипа и Тайлера Граоваца вывел китайский клуб вперёд. Через минуту Александр Горшков с передачи Джованни Фьоре сделал счёт 2:2. На девятой минуте периода Даниил Гутик с передачи Никиты Макеева и Дмитрия Завгороднего вновь вывел дальневосточный клуб вперёд. На 16-й минуте периода Тайлер Граовац с передач Брэндона Ипа и Цзяна Фу в третий раз сделал счёт равным.

На 24-й секунде третьего периода Дмитрий Бучельников с передач Антона Берлёва и Либора Шулака забросил четвёртую шайбу гостей во встрече. В конце периода Дмитрий Бучельников сделал счёт 5:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2024, пятница. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
3 : 5
Адмирал
Владивосток
0:1 Гутик – 06:18 (5x5)     1:1 Граовац (Фу) – 16:32 (5x4)     2:1 Челиос (Ип, Граовац) – 25:04 (5x5)     2:2 Горшков (Фьоре) – 26:10 (5x5)     2:3 Гутик (Макеев, Завгородний) – 28:23 (5x4)     3:3 Граовац (Ип, Фу) – 35:18 (5x4)     3:4 Бучельников (Берлёв, Шулак) – 40:24 (5x4)     3:5 Бучельников – 58:53 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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