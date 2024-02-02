Ротенберг: завтра поедем играть в шахматы, будем дальше развивать игровое мышление

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победного матча с ЦСКА (2:1) в Москве высказался о шести поражениях московского клуба в играх с клубом из Санкт-Петербурга в нынешнем сезоне.

«6-0 в серии с ЦСКА? Самая важная игра — следующая. Здесь много деталей. Хоккей — командная игра, интеллектуальная. Кстати, мы завтра поедем играть в шахматы, будем дальше развивать игровое мышление. Благодаря ему в том числе мы побеждаем. Вы даже не представляете, какую работу проделывают в зале игроки, а я это вижу каждый день. Но для нас всё только начинается, мы готовимся к плей-офф», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

СКА победил ЦСКА в шестой раз в этом сезоне, не позволив московским армейцам победить ни разу. В пяти прошлых матчах сильнее оказались подопечные Романа Ротенберга – 3:2, 2:1, 6:2, 2:0 и 5:1.