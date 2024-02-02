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Кудашов — о Коновалове: он не номер один в «Динамо». У нас три вратаря

Кудашов — о Коновалове: он не номер один в «Динамо». У нас три вратаря
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы над «Торпедо» высказался об игре голкипера клуба Ильи Коновалова.

«Коновалов сейчас играет длинную серию матчей? Это наш намеренный план.

Он – наш номер один? Нет. Мера намеренная, а он не номер один. У нас три вратаря», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в Нижнем Новгороде закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Торпедо» принимало московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.

В следующем матче «Торпедо» сыграет дома с череповецкой «Северсталью» 4 февраля. Московский клуб в этот же день дома примет ярославский «Локомотив».

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