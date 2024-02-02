Кудашов — о Коновалове: он не номер один в «Динамо». У нас три вратаря

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы над «Торпедо» высказался об игре голкипера клуба Ильи Коновалова.
«Коновалов сейчас играет длинную серию матчей? Это наш намеренный план.
Он – наш номер один? Нет. Мера намеренная, а он не номер один. У нас три вратаря», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, в Нижнем Новгороде закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Торпедо» принимало московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.
В следующем матче «Торпедо» сыграет дома с череповецкой «Северсталью» 4 февраля. Московский клуб в этот же день дома примет ярославский «Локомотив».