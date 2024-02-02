Ларионов рассказал, сможет ли вернуться Атанасов до конца регулярного чемпионата

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после поражения от московского «Динамо» (1:2 ОТ) рассказал, сможет ли вернуться нападающий Василий Атанасов до конца регулярного чемпионата.

«У Атанасова будет МРТ, по-моему, во вторник 6 февраля. Оттуда уже можем планировать его возвращение на лёд. Надеемся, и есть предпосылки, что он сыграет последние две игры регулярки», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, Атанасов получил повреждение в игре с «Куньлунем». Лидер нижегородцев столкнулся с игроком соперника и неудачно упал, подвернув ногу, а сверху на Василия упал нападающий «Куньлуня» Остин Вон. Атанасов долго лежал на льду, затем покинул площадку с помощью партнёров и на второй период уже не вышел. В нынешнем сезоне на счету 21-летнего нападающего 39 (19+20) очков в 42 матчах.