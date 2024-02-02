Форвард «Металлурга» рассказал о голе «Авангарду» за 0,1 секунды до конца третьего периода

Нападающий «Металлурга» Игорь Гераськин прокомментировал гол «Магнитки» «Авангарду» за 0,1 секунды до конца третьего периода.

«Когда шайбу из зоны выбросили, я посмотрел на табло — там оставалось восемь секунд. Робин здорово отдал мне под синюю линию. Я уже вошёл в зону, посмотрел, что там Данька Юров совсем один набегает, и уже, честно, просто не видел, сколько оставалось. Но в голове всё равно держал эти восемь секунд. Решил отдать на дальнюю штангу, и потом уже оказалось, что по времени получилось тютелька в тютельку», — цитирует Гераськина пресс-служба «Металлурга».

Напомним, в Магнитогорске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Металлург» принимал «Авангард». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.