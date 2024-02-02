Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Металлург» сравнял счёт в игре с «Авангардом» за 0,1 секунды до конца третьего периода

«Металлург» сравнял счёт в игре с «Авангардом» за 0,1 секунды до конца третьего периода
Комментарии

В Магнитогорске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Металлург» принимал «Авангард». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

За 0,1 секунды до конца третьего периода форвард хозяев Данила Юров с передач Игоря Гераськина и Робина Пресса перевёл игру в овертайм, где он же принёс победу магнитогорскому клубу, оформив дубль.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В нынешнем сезоне 20-летний Данила Юров провёл 54 встречи, в которых забросил 21 шайбу и отдал 24 результативные передачи, набрав в общей сложности 45 очков.

Материалы по теме
«Авангард» в овертайме снял вратаря и уступил «Металлургу» в матче лидеров Востока
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android