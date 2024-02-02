«Металлург» сравнял счёт в игре с «Авангардом» за 0,1 секунды до конца третьего периода

В Магнитогорске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Металлург» принимал «Авангард». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

За 0,1 секунды до конца третьего периода форвард хозяев Данила Юров с передач Игоря Гераськина и Робина Пресса перевёл игру в овертайм, где он же принёс победу магнитогорскому клубу, оформив дубль.

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В нынешнем сезоне 20-летний Данила Юров провёл 54 встречи, в которых забросил 21 шайбу и отдал 24 результативные передачи, набрав в общей сложности 45 очков.