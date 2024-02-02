Александр Медведев: пусть ЦСКА беспокоится, что они могут попасть на СКА

Председатель совета директоров петербургского СКА Александр Медведев высказался о возможной встрече с ЦСКА в рамках Кубка Гагарина — 2024.

«Нам всё равно, кого обыгрывать. Это пускай ЦСКА беспокоится из-за того, что они могут на нас попасть. Игра чемпиона? Я бы предпочёл не критиковать ЦСКА, а похвалить СКА, который играл дисциплинированно и творчески. Это была красивая игра», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».

Напомним, в Москве закончилось армейское дерби в рамках регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимал СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

СКА победил ЦСКА в шестой раз в этом сезоне, не позволив московским армейцам победить ни разу. В пяти прошлых матчах сильнее оказались подопечные Романа Ротенберга – 3:2, 2:1, 6:2, 2:0 и 5:1.