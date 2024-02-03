Конюшков: «Торпедо» проиграло четыре матча подряд. Без разницы как. Приносит разочарование

Защитник «Торпедо» Богдан Конюшков высказался о поражении от московского «Динамо» (1:2 ОТ) в Нижнем Новгороде, которое стало для команды Игоря Ларионова четвёртым кряду.

«Проиграли четыре матча подряд. И без разницы как мы проиграли, в основное время или в овертайме. Это приносит разочарование.

Почему так мало забиваем? Голевой кризис, но мы не теряем веру и голы придут. Стоит просто подождать. Не скажу, что было сложно играть на своём пятаке против «Динамо». Они большие ребята и неплохо действовали вблизи наших ворот, мы знали об этом и уделили внимание этому моменту. Наши пропущенные голы — это позиционный провал. Нельзя так свободно давать бросать игроку.

Есть ли у меня усталость от того, что провожу больше всех времени на площадке? Я тоже человек, и конечно усталость накапливается, но мои действия от этого хуже не становятся. Если устал, стараюсь играть попроще. Но сильной усталости нет», — приводит слова Конюшкова пресс-служба КХЛ.