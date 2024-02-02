Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ларионов: «Торпедо» приложило титанические усилия, но по ряду причин победы не произошло

Ларионов: «Торпедо» приложило титанические усилия, но по ряду причин победы не произошло
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о поражении от московского «Динамо» (1:2 ОТ) в Нижнем Новгороде.

«Соперника с победой. Непростой матч. Наши ребята приложили титанические усилия, чтобы выиграть игру, но, к сожалению, по ряду причин этого не произошло.

Коваленко не набрал форму? Любой игрок, пропуская большое количество матчей в течение всего сезона, теряет игровой ритм, и его возвращение не происходит спонтанно по щелчку, что включаешь, и начинаешь играть так, как ты можешь играть. Нужно время, и важна помощь партнёров. Так всё работает в коллективном виде спорта: когда игрок пропускает большое количество матчей и возвращается на лёд, нужна помощь партнёров. В этом плане мы ждём, что это случится как можно быстрее. Естественно, что нам нужны игроки, которые будут играть в полную мощь. Нам нужны лидеры, которых мы ждём очень долго. У нас есть терпение и есть резерв. Он обретёт ту уверенность, которая у него была, но хочется, чтобы это случилось раньше, чем позже.

Ещё рано говорить, кто первый номер на плей-офф? Гуска сыграл шесть матчей из восьми. При таком календаре и при такой логистике иногда ты приезжаешь поздно в Нижний и засыпаешь в четыре утра. Здесь тоже нужна пауза для вратаря. Для того чтобы он был отдохнувшим. Сегодня дали сыграть Кульбакову, который провёл потрясающий матч. Мы продолжаем ротацию вратарей, но она в данной ситуации была необходима, чтобы дать паузу Гуске», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Ларионов рассказал, сможет ли вернуться Атанасов до конца регулярного чемпионата
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android