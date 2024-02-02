Ларионов: «Торпедо» приложило титанические усилия, но по ряду причин победы не произошло

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о поражении от московского «Динамо» (1:2 ОТ) в Нижнем Новгороде.

«Соперника с победой. Непростой матч. Наши ребята приложили титанические усилия, чтобы выиграть игру, но, к сожалению, по ряду причин этого не произошло.

Коваленко не набрал форму? Любой игрок, пропуская большое количество матчей в течение всего сезона, теряет игровой ритм, и его возвращение не происходит спонтанно по щелчку, что включаешь, и начинаешь играть так, как ты можешь играть. Нужно время, и важна помощь партнёров. Так всё работает в коллективном виде спорта: когда игрок пропускает большое количество матчей и возвращается на лёд, нужна помощь партнёров. В этом плане мы ждём, что это случится как можно быстрее. Естественно, что нам нужны игроки, которые будут играть в полную мощь. Нам нужны лидеры, которых мы ждём очень долго. У нас есть терпение и есть резерв. Он обретёт ту уверенность, которая у него была, но хочется, чтобы это случилось раньше, чем позже.

Ещё рано говорить, кто первый номер на плей-офф? Гуска сыграл шесть матчей из восьми. При таком календаре и при такой логистике иногда ты приезжаешь поздно в Нижний и засыпаешь в четыре утра. Здесь тоже нужна пауза для вратаря. Для того чтобы он был отдохнувшим. Сегодня дали сыграть Кульбакову, который провёл потрясающий матч. Мы продолжаем ротацию вратарей, но она в данной ситуации была необходима, чтобы дать паузу Гуске», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.