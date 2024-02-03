Гусев: с Кучеровым на льду мы абсолютно разные, конкуренции в «Красной армии» не было

Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев вспомнил об игре с Никитой Кучеровым за «Красную армию» в МХЛ.

«Конкуренция с Кучеровым? Результат был как от нас в связке, так и по отдельности — а это разве не главное для команды? В хоккее нужен командный результат, а победы были. Все индивидуальные показатели на втором месте. Ну и на льду мы с Никитой абсолютно разные. Здесь нечего сравнивать, поэтому не было конкуренции. С Никитой мы вместе с шести лет. Само собой, за это время сыгрались. Я знаю, куда он побежит, где захочет отдать пас», — приводит слова Гусева официальный сайт КХЛ.

«Красная армия» завершила выступление в первом сезоне МХЛ в 1/8 плей-офф, проиграв «Барсу» 2-3. Никита Гусев стал четвёртым бомбардиром команды в регулярном чемпионате: 57 (17+40) очков в 48 матчах, Никита Кучеров — пятым: 54 (29+25) результативных балла в 53 встречах.

В текущем сезоне Никита Гусев сыграл 58 матчей, в которых забросил 19 шайб и отдал 54 результативные передачи, набрав в общей сложности 73 очка. Гусев — лидер в списке лучших бомбардиров сезона-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги.