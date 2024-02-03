Кучеров отреагировал на свист фанатов в свой адрес на Матче звёзд НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров высказался по поводу свиста в свой адрес во время конкурса мастерства на Матче звёзд НХЛ.

«Участвовать в конкурсах было весело. Это было действительно здорово, и мне это понравилось. Сегодня был не мой день, но мне он понравился. Свист фанатов? Это было хорошо. Мне это понравилось. Я не ожидал ничего более лучшего. Это было весело», — приводит слова Кучерова журналист Джей Ричер на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, зрители на арене освистали Кучерова за его нежелание стараться в конкурсах на Матче звёзд.

Победителем конкурса мастерства Матча звёзд НХЛ — 2024 стал канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (25 очков), который заодно стал обладателем денежного приза размером $ 1 млн. Второе место занял Кейл Макар (20), топ-3 замкнул Остон Мэттьюс (18).