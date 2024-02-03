«Канадцы и американцы могут «пробить» это решение». Кожевников — об участии России на ОИ

Двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира по хоккею Александр Кожевников оценил вероятность участия национальной команды России на Олимпийских играх со звёздами НХЛ.

«Такое решение НХЛ – это плюс для России. Североамериканская лига имеет влияние на президента Международной хоккейной федерации Тардифа, а он сам – политически подготовленный парень, хотя и негодяй. Будем надеяться, что сборной России разрешат участвовать в Олимпийских играх. Канадцы и американцы из НХЛ могут „пробить“ это решение», — сказал Кожевников в интервью Vprognoze.ru.

Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Игры в 2030 году состоятся с 8 по 24 февраля. Столица игр будет объявлена 23–24 июля 2024 года на 142-й сессии МОК в Париже.

Ранее известный тренер Андрей Назаров оценил решение НХЛ участвовать в Олимпиаде 2026 и 2030 годов и высказался о возможном недопуске сборной России до Игр.