Назаров ярко отреагировал на возможный недопуск сборной России на ОИ с участием звёзд НХЛ

Известный тренер Андрей Назаров оценил решение НХЛ участвовать в Олимпиаде 2026 и 2030 годов и высказался о возможном недопуске сборной России до Игр.

«Здорово, что хоть кто-то из звёзд НХЛ поедет на ближайшие зимние Олимпиады, болельщики от этого только выиграют. Допустят ли сборную России и российских звёзд до участия в Играх? Очень хотелось бы, но мы все знаем, где корень нынешних проблем, связанный с полной политизированностью спорта в мире.

Знаете, есть притча. Американцы считают, что русским многие победы доставались благодаря суровым зимам. Суровая зима решила помочь американцам и пришла к ним. — Нет, нет, мы пошутили! — сказали американцы. — То-то же!.. — сказала зима и вернулась обратно в Россию. Так что наш российский народ ничем не испугать, пускай негодяи и подонки боятся Россию», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.