«Это привело к успеху». Тимур Билялов назвал ключевой аспект игры с «Трактором»

28-летний российский вратарь казанского «Ак Барса» Тимур Билялов подвёл итоги прошедшей выездной встречи регулярного чемпионата КХЛ с челябинским «Трактором» (4:1).

«Хозяева хорошо начали встречу, но мы выдержали этот натиск, а потом ребята забили. Хорошо провели стартовый период, во втором и вовсе завладели преимуществом, перебросали соперника, забросили хорошие шайбы.

Игра в неравных составах стала ключевой? Команды забросили по одной шайбе в неравных составах, но мы хорошо отработали в меньшинстве. Можно сказать, что это так, да. Мы очень хорошо сыграли в равных составах – это привело к успеху», — приводит слова Билялова пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте клуба.

Напомним, в нынешнем сезоне Билялов провёл 42 матча в составе «Ак Барса», в которых отразил 93,5% бросков, пропуская в среднем 1,92 шайбы за игру. Он является лидером КХЛ по количеству игр «на ноль» – шесть матчей.