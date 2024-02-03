Билялетдинов: «Трактор» активно стартовал, «Ак Барсу» было очень непросто выдержать

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с челябинским «Трактором» (4:1).

«Сложное было начало. «Трактор» активно стартовал, нам было очень непросто выдержать. Хорошо, что справились, затем мы вошли в игру и сделали то, что должны были. И в атаке, и в обороне команда сработала очень хорошо, все молодцы, идём дальше.

Как оценю прошедшие игры с потенциальными соперниками по первому раунду Кубка Гагарина? Нет лёгких команд, все играют с хорошей отдачей. Сейчас все бьются за каждое очко, потому проходных игр нет», — приводит слова Билялетдинова пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте клуба.

Напомним, благодаря этой победе «Ак Барс» переместился сразу на три позиции вверх в турнирной таблице – с седьмой на четвёртую строчку, набрав 72 очка в 58 матчах.