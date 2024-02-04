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Артюхин: СКА заслуженно идёт на первом месте

Артюхин: СКА заслуженно идёт на первом месте
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Бывший нападающий СКА и сборной России, эксперт телеканала КХЛ ТВ Евгений Артюхин считает, что клуб из Санкт-Петербурга заслуженно лидирует на Западе.

«СКА на данный момент заслуженно находится на первом месте в таблице. Могу сказать, что в последнем матче с ЦСКА петербуржцы были интереснее, свежее, быстрее, сильнее и заслуженно победили. И то, что команда СКА набрала ход — это прекрасно видно: армейцы действуют уверенно, мощно. Надо отметить Грицюка, который вносит большой вклад в успешную игру команды. Парень уже адаптировался, набирает форму, действует результативно, демонстрирует свою лучшую игру и показывает тот хоккей, который от него ждали. Думаю, у СКА будет всё нормально в плей-офф», — сказал Артюхин в интервью «Чемпионату».

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