Чемпионское окно и правда закрыто? О чём говорит доминирование СКА над ЦСКА в регулярке

Вчера СКА в шестой раз в этом сезоне переиграл ЦСКА, доведя счёт в личных встречах в разрезе этой регулярки до совсем неприличных 6-0. В целом исход всех встреч можно оценить высшей оценкой в фигурном катании, она идеально вписывается в контекст. При этом победы питерцы одерживали на любой вкус: от разгромных 5:1 и 6:2 до скромных 2:1 и 2:0.

В истории противостояния этих команд такое уже происходило: в сезоне-2018/2019 ЦСКА выиграл все матчи у СКА, которых в том сезоне было четыре. Но это был тот ЦСКА, который выиграл регулярный чемпионат, а после этого – Кубок Гагарина, закрыв финальную серию в четырёх играх.

Давайте порассуждаем, что означают эти шесть побед в контексте регулярного чемпионата, какие это обнажило факты?

Во-первых, что СКА в этом сезоне банально лучше ЦСКА. Думается, Америка этим заявлением не открыта. Нельзя сказать не про один матч в этом сезоне, что СКА победил незаслуженно. Даже в играх, где питерцы побеждали с минимальным преимуществом, они играли более цельно и дисциплинированно. Роман Ротенберг на последней пресс-конференции сказал, конечно, что ЦСКА выдал матч жизни, но это заявление чересчур отдаёт краснобайством. Если это матч жизни для ЦСКА, то как они тогда могли выиграть два кубка подряд, спрашивается?

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Вторая причина кроется в мотивации СКА. Ни для кого не секрет, что ЦСКА для питерцев – как красная тряпка для быка. Кроется это в истории взаимоотношений команд в плей-офф: только вдуматься, с сезона-2014/2015, когда СКА вытащил серию с 0-3, питерские армейцы не обыгрывали москвичей в играх на вылет. Поэтому на вопрос, кого Роман Ротенберг хочет больше обыграть – канадцев или ЦСКА, быстро ответить невозможно. Психологическая накачка от тренерского штаба перед каждым матчем наверняка была настолько невероятной, что под конец чемпионата команде уже не надо было лишних слов: она и так всё понимала. Здесь хочется сказать об одной футбольной легенде, о достоверности которой, правда, сложно говорить: болельщики «Тоттенхэма» как-то заявили команде, что они могут проиграть все матчи сезона, но обыграть «Арсенал» в дерби Северного Лондона они обязаны. Ситуация, может быть, не полностью, но схожа.

Хоккеисты СКА празднуют победу Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Третья причина кроется уже в самих московских армейцах, которые проводят худший сезон за последние 10 лет. Каждая доминирующая команда в любом виде спорта в один момент становится заложницей своих побед, потому что черпать должную мотивацию с каждым годом сложнее и сложнее. Это мы и видим на примере с ЦСКА: команда, откровенно насытившаяся большими победами, не может завестись даже к февралю, когда уже надо подходить к пику, потому что через месяц уже стартует плей-офф. Добавить сюда неудачную селекцию, проблему с вратарями – и становится совсем грустно.

А теперь давайте пофантазируем и предположим, что команды встретятся в плей-офф. Ведь ещё когда утвердили перекрёстный плей-офф, эксперты, болельщики и обыватели в один голос заявляли, что это сделано для того, чтобы армейские команды встречались не в финале конференции, а в финале Кубка. Но я напомню, остаётся вероятность встречи команд уже в первом раунде, чего не случалось с сезона-2013/2014.

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В контексте потенциальной встречи можно рассуждать о том, что СКА сделал, наверное, главную вещь: поверил, что ЦСКА можно и нужно обыгрывать. А вера в победу, без преуменьшения, полдела. Потому что, если оглядываться на прошлый плей-офф, где ЦСКА был на голову выше в разрезе командного духа и общей веры в победу, мы увидели, как прекрасно выглядевший до финала конференции СКА на глазах рассыпался и превратился в команду, которая не может играть на равных с чемпионом. Да, в плей-офф совсем другие игры, но, кажется, больше мы не увидим, как СКА благоговеет перед ЦСКА.

Матч ЦСКА — СКА Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

После прошлогоднего поражения в финале конференции Роман Ротенберг заявил, что чемпионское окно ЦСКА скоро закроется. Тогда эти слова показались слишком наивными, больше произнесёнными от обиды из-за очередного вылета на проклятой для СКА стадии. Но прошёл почти год, и слова главного тренера питерских армейцев будто начинают приобретать смысл. В таких случаях обычно говорят – как в воду глядел. Действительно, на данный момент ЦСКА предстаёт организацией, которая не провела своевременную смену лидеров, когда старые откровенно «наелись», что является абсолютно естественным явлением. Но хоронить надежды ЦСКА на третий кубок точно не надо, потому что в лиге нет и близко команды, которая может похвастать таким опытом, как московские армейцы. ЦСКА в последние годы вылез из стольких передряг, что было бы неуважением так отнестись к действующему чемпиону.