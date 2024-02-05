Шестёркин — о спаде: нужно всё перевернуть и начать вновь получать удовольствие от хоккея

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин заявил, что намерен вернуть оптимальную форму после паузы в НХЛ на Матч звёзд.

«Мне нужно всё перевёрнуть. Сделать разворот на 180 градусов. У меня не очень хорошая статистика в этом сезоне, но я упорно работаю. Думаю, иногда дело в том, что я пытаюсь быть лучше, иногда мне не везёт. Я отлично провёл неделю, надеюсь, это поможет. И надеюсь, что шайба начнёт больше меня любить. Надо играть намного лучше и начать вновь получать удовольствие от хоккея», — приводит Lohud слова Шестёркина.

В сезоне-2023/2024 Шестеркин принял участие в 32 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых 28-летний россиянин отразил 89,9% бросков при коэффициенте надёжности 2,86 — это худшие показатели спортсмена за время его выступлений в НХЛ.