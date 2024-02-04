Шестёркин выиграл $ 1 млн, Пастрняк потроллил «Торонто». Чем запомнился Матч звёзд НХЛ

Никита Кучеров наслаждался свистом трибун и заявил, что ему всё очень понравилось, а Бобровский сделал сейв, от которого Марнер опешил.

Команда Остона Мэттьюса выиграла Матч звёзд НХЛ – 2024, обыграв в полуфинале команду Джека Хьюза, а в финале – команду Коннора Макдэвида. Рассказываем о самых ярких моментах мини-турнира.

Никита Кучеров и свист трибун

У болельщиков «Торонто» — особенная «любовь» к Никите Кучерову, которая после Матча звёзд только стала больше. Россиянин всем своим видом демонстрировал, что этот уикенд для него – не более чем обязаловка. В полуфинале он отметился заброшенной шайбой и передачей на гол Элиаса Петтерссона, а на буллитах ещё раз с удовольствием «искупался» в недовольном свисте трибун.

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Свою попытку россиянин не реализовал (впрочем, как и другие буллитёры в команде Хьюза), но всё равно его поведение стало одним из самых ярких моментов Матча звёзд. Да, многие остались недовольны его откровенно безразличным отношением к происходящему, но его демарш точно останется в памяти!

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На Матче звёзд всегда запоминается что-то необычное. Внезапная минута славы обычного парня Джона Скотта, Александр Овечкин, агитирующий за то, чтобы его выбрали последним, потому что ему очень нужна машина… Пофигизм Кучерова смело можно отнести к этой категории.

«Освистывание? Мне понравилось. Я здесь ради веселья и уверен, что болельщикам понравилось. Быть здесь, рядом с лучшими игроками – это полный отпад. Мой буллит? Шестёркину надо было пропустить. Это было бы весело. Но он потрясающий вратарь, ему тяжело забить.

Понравилась атмосфера, что можно провести время с ребятами, поболтать. Болельщики были невероятными и увлечёнными, мне понравилось», — сказал Никита. Вот и думай теперь, на самом деле он участвовал из-под палки или это была просто игра на публику.

Гениальный сейв Сергея Бобровского и реакция Марнера

Другой россиянин – Сергей Бобровский – в финале совершил гениальный сейв, лишив Митча Марнера стопроцентного гола на последних секундах периода. Канадец настолько опешил, что в шутку бросил во вратаря крагу. Бобровский под маской только посмеялся, а потом по-дружески обнял Марнера.

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«Я здесь не для того, чтобы затмить всех или стоять на голове, а просто чтобы насладиться обстановкой, побыть рядом с лучшими игроками в хоккее. Для меня это особенное мероприятие, просто рад быть здесь», — сказал Боб.

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Игорь Шестёркин — победитель Матча звёзд

Игорь Шестёркин, игравший за команду Мэттьюса, тоже запомнился своими сейвами (в том числе – на Кучерове на буллитах в полуфинале). Вратарь «Рейнджерс» прекрасно провёл время – фотографировался на раскатке со звёздным капитаном Джастином Бибером (и не он один!), помог своей команде выиграть финал и $ 1 млн.

«На буллитах самое главное, что остановил Кучи. Привезу ли отсюда какие-то сувениры? Чек на миллион долларов!» — шутил Шестёркин.

Давид Пастрняк потроллил Мэттьюса

Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк выступал за команду Макдэвида, которая проиграла в финале. Выиграла команда Мэттьюса, в которой, кроме него, сыграли ещё три хоккеиста «Торонто».

«Молодцы. Им нужны были какие-то победы. Одной они добились», — пошутил он. «Торонто» в эпоху Мэттьюса и Марнера (и вообще за последние 18 лет) лишь раз пробился дальше первого раунда плей-офф, а Кубок Стэнли «листья» не выигрывали аж с 1967 года.