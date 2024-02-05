Ларионов — о Сизове: те люди, кто есть сегодня, будут готовиться к плей-офф

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (2:3) ответил на вопрос, сможет ли набрать форму к плей-офф защитник Антон Сизов.

«Я здесь не буду комментировать. Думаю, что у нас те люди, кто есть сегодня, будут готовиться к плей-офф», — приводит слова Ларионова пресс-служба «Торпедо» на официальном сайте клуба.

В нынешнем сезоне 28-летний Сизов принял участие в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 2 шайбы и сделал 12 результативных передач при показателе полезности "+14". Антон является лучшим защитником «Торпедо» по полезности, однако свой последний матч в КХЛ он провёл 13 января 2024 года, когда получил "-3" в матче с московским «Динамо». С тех пор Ларионов не использовал Сизова в текущей регулярке. За две недели до матча с «Динамо» контракт с игроком был продлён на один год.