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Максим Джиошвили выведен из списка травмированных «Динамо», где он находился два месяца

Максим Джиошвили выведен из списка травмированных «Динамо», где он находился два месяца
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Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили выведен из списка травмированных, сообщает пресс-служба бело-голубых. Форвард получил травму в матче с нижегородским «Торпедо» 3 декабря.

В текущем регулярном чемпионате КХЛ на счету 27-летнего Джиошвили 14 (10+4) очков в 37 матчах при показателе полезности «-2». Всего в КХЛ нападающий провёл 106 матчей в регулярках и набрал 41 очко — забил 26 голов и отдал 15 результативных передач.

После 59 матчей текущего регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» набрало 80 очков и расположилось на третьем месте в таблице Западной конференции КХЛ. Следующий матч бело-голубые проведут с «Автомобилистом». Матч пройдёт в Москве 6 февраля.

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