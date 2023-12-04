Стал известен приблизительный срок восстановления форварда московского «Динамо» Джиошвили

Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили не поможет своей команде в ближайших матчах из-за повреждения, полученного во вчерашнем (3 декабря) выездном матче с нижегородским «Торпедо» (1:4).

Как сообщает пресс-служба бело-голубых, приблизительная дата возвращение игрока в строй — начало января.

В текущем регулярном чемпионате КХЛ на счету 27-летнего Джиошвили 14 (10+4) очков в 37 матчах при показателе полезности «-2».

«Динамо» набрало 53 очка и возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. Ближайшим матчем бело-голубых станет дерби со «Спартаком», который идёт вторым на Западе с отставанием от команды Алексея Кудашова в одно очко. Эта игра состоится завтра, 5 декабря. В первых двух матчах между этими соперниками в нынешнем сезоне они обменялись победами.