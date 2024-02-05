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Фазель: Россия нужна международному хоккею, и ей нужны международные турниры

Фазель: Россия нужна международному хоккею, и ей нужны международные турниры
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Глава судейской комиссии Континентальной хоккейной лиги Рене Фазель прокомментировал отстранение сборных России от международных соревнований и заявил, что многие бы хотели её возвращения. Фазель является бывшим президентом ИИХФ. Швейцарский специалист возглавлял Международную федерацию хоккея с 1994 по 2021 год.

«Всё это вопросы политики и пропаганды. Много лет в истории спорт был инструментом для объединения людей. Сейчас, к сожалению, это не так. Насколько я знаю, многие бы хотели, чтобы хоккейная семья воссоединилась и все страны смогли играть друг с другом.

Я считаю, что и международному хоккею нужна Россия, и России нужны международные турниры. У вашей страны есть друзья, которые в скором времени смогут вас действительно поддержать», – цитирует Фазеля Sport24.

Напомним, Совет ИИХФ на этой неделе должен решить вопрос, сможет ли Россия участвовать в чемпионате мира 2025 года в Швеции и Дании. Российская сборная уже отстранена от участия в чемпионате мира 2024 года.

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